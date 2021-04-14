للنساء.. مخاطر ومميزات وسائل منع الحمل المزروعة

وسائل منع الحمل المزروعة

هناك العديد من وسائل منع الحمل المزروعة، ويختلف اختيار وسائل منع الحمل المزروعة من مرأة لأخرى، وذلك بحسب ما تفضله السيدة، وما يتناسب مع طبيعة حياتها، وأيضا بحسب حالتها الصحية والتي يقوم الطبيب بتحديدها.

وسائل منع الحمل المزروعة

ويمكن ‎استخدام وسائل منع الحمل المزروعة والتي يطلق عليها وسائل منع الحمل الهرمونية بعدة طرق، تشمل: الحبوب واللصقات والحقن والأجهزة الرحمية والحلقات المهبلية.



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ولكل وسائل منع الحمل مخاطر ومميزات؛ حيث تشمل المخاطر المرتبطة بـ ‎وسائل منع الحمل المزروعة ؛ النوبات القلبية، والسكتة الدماغية، والجلطات الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة.





وتكون هذه المخاطر أعلى عند بعض النساء، ويمكن أن يتوفر لدى المرأة حالة أو اثنتان من الشروط التالية، وقد يقوم الطبيب بتفضيل وسيلة منع الحمل على الأخرى بحسب حالة المرأة الصحية، وتشمل:



- أكبر من 35 عاما.

- زيادة الوزن.

- لديها تاريخ من بعض اضطرابات تخثر الدم الموروثة.

- ضغط دم مرتفع.

- ارتفاع نسبة الكوليسترول.

- المدخنات.