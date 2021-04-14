عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يترأس الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للايثانول الحيوي

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للايثانول الحيوي إحدى المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تهدف الى إنتاج مادة الايثانول الحيوى المستخدمة في العديد من المجالات الصناعية بطاقة 100 ألف طن سنوياً بغرض تأمين الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي في اطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتنمية المشروعات ذات القيمة المضافة والتنمية المستدامة ، حيث من المخطط اقامة المشروع بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط ، بتكلفة استثمارية حوالى 100 مليون دولار. 


ويُستخدم الايثانول الحيوي في مجالات صناعة الأحبار والدهانات وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات كما يمكن إستخدامه كمادة خام في إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك ، الاسيتالدهيد ، الاسيتون ،الإيثيل اسيتات، الإيثيلين وغيرها ، هذا بالإضافة الي إنتاج بعض المنتجات الثانوية مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف) والذي يتم إستخدامه كمركزات أعلاف.

 

طارق الملا وزير البترول الشركة المصرية للايثانول الحيوي صناعة البتروكيماويات وزارة البترول والثروة المعدنية المشروبات الغازية

ترشيحاتنا

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي بيراميدز ويطالب بمعاقبة الأهلي

السويد تستدعي السفير الروسي بدعوى تورط موسكو في هجمات سيبرانية

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يناقش خطة استمرار استكمال أعمال الترم الثاني

لن نتهاون.. الأوقاف تكشف عقوبات عدم التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح

مصر للطيران تطير اليوم إلى 25 وجهة دولية.. ميلانو وأمستردام أبرز الوجهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مصرع 3 عمال وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

«عمرها ما بتكبر».. سر جمال شعر شريهان

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

اشربوا سوايل في السحور.. الأرصاد تحذر من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ثالث أيام رمضان

استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات.. أول رد لتل أبيب بعد الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ