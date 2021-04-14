من مسلسل الطاووس.. أحدث ظهور لسهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

و ظهرت سهر الصايغ من كواليس مسلسلها “الطاووس”.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الطاووس" العديد من التفاصيل المشوقة، حيث قامت سهر الصايغ برفع دعوى قضائية ضد الشباب الذين اعتدوا عليها في الحلقة الأولى، ويقوم المحامي “جمال سليمان” برفع الدعوى بالفعل ويحاول إعادة حقها لها بعد الاغتصاب.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الطاووس" المعروض على قناة “صدى البلد” الفضائية، العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمنية، التي تقدمها النجمة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.

مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع للمنتجة شرين مجدي.