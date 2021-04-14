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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أزمة عالمية.. توقف إنتاج الموز لهذا السبب

صدى البلد

سيفقد محبو الموز فاكهتهم المفضلة للأبد، حيث ينتشر مرض "تروبيكال ريس 4" بين أشجار الموز في العالم، وتتسبب فطريات التربة شديدة العدوى في انتشار سريع له.

 

بدأت المخاوف من نقص في زراعة الموز بعد أن انتشر مرض "تروبيكال ريس 4" في كل من آسيا وأستراليا بالقرن العشرين، ولكن لم يتم اكتشاف المرض إلا في عام 2019 داخل شحنات الموز في أمريكا الجنوبية.


وقد تسبب ذلك في إغلاق بعض المزارع في كولومبيا وهندوراس، ويعتبر هذا المرض ليس عرضة لتأثير المواد الكيميائية، لذلك سيتم سحب التربة الملوثة خلال مدة 30 إلى 40 سنة على الأقل، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

فيما  يشكل المرض تأثيرا على الموز من نوع "كافينديش"، الذي يشكل 95٪ من تجارة الموز العالمية، ويشير الخبراء إلى أن هذا المرض إذا ظهر في جزء صغير من التربة الملوثة فيمكن أن ينشر العدوى.

 

ولم يتوقف ضرر المرض على الموز فقط، بل ينتقل المرض بسرعة بين النباتات من نفس الجينات، كما أوضح العلماء أنه ليس هناك نوع من الموز المثمر في الطبيعة مثل صنف كافنديش.

 

جدير بالذكر أن هناك العديد من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا تعتمد بشكل كبير على الفاكهة منتجًا مهمًا للغاية في النظام الغذائي اليومي، وهي على قدم المساواة مع البطاطس والأرز.

 

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أشارت إلى أن هناك زيادة في احتياجات السكان في البلدان النامية للغذاء هي السبب الرئيسي لزيادة إنتاج الموز.    

 

الموز تروبيكال ريس 4 اسيا أشجار الموز فطريات التربة

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