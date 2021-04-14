اشربوا سوايل في السحور.. الأرصاد تحذر من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ثالث أيام رمضان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة غدا، الخميس، ثالث أيام شهر رمضان المعظم، حيث يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومن شمال الصعيد حتى أقصى جنوبه وجنوب سيناء، معتدلا على السواحل الشمالية.

ويبقى الطقس ثالث أيام رمضان لطيفا على جميع أنحاء الجمهورية ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصائمين بشرب السوائل خلال فترة السحور، بسبب الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة غدا، الخميس.

وحول درجات الحرارة ثالث أيام رمضان، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 20.