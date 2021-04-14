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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال.

وقال محمود في شكواه تنتشر الكلاب الضالة بشارع شبر مصر بمحافظة القاهرة مما يثير الزعر في قلوب سكان المنطقة سواء الكبار أو الأطفال حيث تتجمع الكلاب الضالة في صورة مجموعات كبيرة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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