مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-4-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم، الأربعاء، 14-4-2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، في التقرير التالي:
الدوري المصري الممتاز
بيراميدز × مصر المقاصة | 09:30 مساءً | ON Time Sports 1 HD
كأس مصر
الأهلي × النصر | 09:30 مساءً | ON Time Sports 1 HD
الزمالك × حرس الحدود | 09:30 مساءً | ON Time Sports 2 HD
دوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند × مانشستر سيتي | 09:00 مساءً | beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول × ريال مدريد| 09:00 مساءً | beIN Sports 1 HD Premium
دوري أبطال آسيا
برسيبوليس الإيراني × الوحدة الإماراتي | 06:30 مساءً |
جوا الهندي × الريان القطري | 07:00 مساءً |
الوحدات الأردني × النصر السعودي | 08:00 مساءً |
الشارقة الإماراتي × القوة الجوية العراقي | 08:00 مساءً |
السد القطري × فولاد خوزستان الإيراني | 08:00 مساءً |