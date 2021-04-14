لن نتهاون.. الأوقاف تكشف عقوبات عدم التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح

قال الشيخ عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن هناك فرحة كبيرة وغامرة بين رواد المساجد بجميع المحافظات بعودة صلاة التراويح، ولكن وزارة الأوقاف أكدت على الضوابط التى يجب اتباعها فى مثل تلك الظروف.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يجب دائما الالتزام بالكمامة أثناء الذهاب للمسجد، والمحافظة على المصلى الشخصي الخاص بكل مواطن، والحفاظ على علامات التباعد الاجتماعى.



وأوضح أن رواد المساجد أظهروا خلال صلاة التراويح وعيا كبيرا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته العديد من المديريات فى مصر، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة داخل المساجد على مدار الساعة عقب الصلوات على مستوى الجمهورية.



وأكد أنه لا يجب التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، حيث إن ذلك سيجعل هناك اضطرارا لغلق أى مسجد لا يلتزم رواده بها، بالإضافة إلى إحالة الإمام ومن معه من المسجد للمساءلة أمام لجنة القيم بالوزارة.

