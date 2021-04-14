مصر للطيران تطير اليوم إلى 25 وجهة دولية.. ميلانو وأمستردام أبرز الوجهات

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الأربعاء، 38 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 2697 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 38 رحله جوية بمعدل 25 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، أبوجا، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، عمان، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و5 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2697 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.