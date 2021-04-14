حرموه من قراءة القرآن الكريم.. المعارض الروسي نافالني يتوعد بمقاضاة إدارة السجن

أعلن المعارض الروسي الموقوف أليكسي نافالني، الذي يقضي مدة سجنه في أحد السجون خارج موسكو، أنه مستاء لحرمانه من قراءة القرآن الكريم، وسيقاضي إدارة السجن بهذا الخصوص.

ونقل موقع "يورو نيوز" العربية قول نافالني إنه عندما سجن وضع قائمة بالأمور التي يرغب في تحسين نفسه من خلالها، وكانت دراسة القرآن وفهمه بعمق من بين الأشياء الموجودة في تلك القائمة.

وبحسب المصدر، قال نافالني في منشور على "إنستجرام": "الكتب هي الشيء الوحيد المتاح لدينا في السجن، ومع ذلك فإنني ممنوع من قراءة القرآن، لكنني مستعد لمقاضاة إدارة السجن، إذا كانت تلك هي الطريقة التي أستطيع من خلالها انتزاع ذلك الحق".

وأضاف زعيم المعارضة الروسية، "أول دعوى قضائية سأرفعها ضد مسؤولي السجن تتعلق بالمصحف.. المشكلة أنهم لا يمنحونني مصحفا، وهذا يثير استيائي".

وأشار إلى أنه "لم يسمح له بالاطلاع على أي من الكتب التي أحضرها أو طلبها خلال الشهر الماضي، لأنها جميعا بحاجة إلى تفتيش بحثا عما إذا كانت تحض على التطرف".

وتابع نافالني: "لذلك كتبت التماسا إلى مدير السجن ورفعت دعوى قضائية.. الكتب هي كل شيء لدينا، وإذا اضطررت إلى إقامة دعوى من أجل حقي في القراءة، فسأفعل".

ونافالني (44 عاما) مضرب عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجا على رفض مسئولي السجن السماح لطبيبه بفحصه خلف القضبان بعد أن أصيب بألم شديد في الظهر والساق وفق ما نشرت وكالة "إرم".