عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرموه من قراءة القرآن الكريم.. المعارض الروسي نافالني يتوعد بمقاضاة إدارة السجن

المعارض الروسي نافالني
المعارض الروسي نافالني يتوعد بمقاضاة إدارة السجن

أعلن المعارض الروسي الموقوف أليكسي نافالني، الذي يقضي مدة سجنه في أحد السجون خارج موسكو، أنه مستاء لحرمانه من قراءة القرآن الكريم، وسيقاضي إدارة السجن بهذا الخصوص.

 

ونقل موقع "يورو نيوز" العربية قول نافالني إنه عندما سجن وضع قائمة بالأمور التي يرغب في تحسين نفسه من خلالها، وكانت دراسة القرآن وفهمه بعمق من بين الأشياء الموجودة في تلك القائمة.

 

وبحسب المصدر، قال نافالني في منشور على "إنستجرام": "الكتب هي الشيء الوحيد المتاح لدينا في السجن، ومع ذلك فإنني ممنوع من قراءة القرآن، لكنني مستعد لمقاضاة إدارة السجن، إذا كانت تلك هي الطريقة التي أستطيع من خلالها انتزاع ذلك الحق".

 

وأضاف زعيم المعارضة الروسية، "أول دعوى قضائية سأرفعها ضد مسؤولي السجن تتعلق بالمصحف.. المشكلة أنهم لا يمنحونني مصحفا، وهذا يثير استيائي".

 

وأشار إلى أنه "لم يسمح له بالاطلاع على أي من الكتب التي أحضرها أو طلبها خلال الشهر الماضي، لأنها جميعا بحاجة إلى تفتيش بحثا عما إذا كانت تحض على التطرف".

 

وتابع نافالني: "لذلك كتبت التماسا إلى مدير السجن ورفعت دعوى قضائية.. الكتب هي كل شيء لدينا، وإذا اضطررت إلى إقامة دعوى من أجل حقي في القراءة، فسأفعل".

 

ونافالني (44 عاما) مضرب عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجا على رفض مسئولي السجن السماح لطبيبه بفحصه خلف القضبان بعد أن أصيب بألم شديد في الظهر والساق وفق ما نشرت وكالة "إرم".

اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني القران الكريم

ترشيحاتنا

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي بيراميدز ويطالب بمعاقبة الأهلي

السويد تستدعي السفير الروسي بدعوى تورط موسكو في هجمات سيبرانية

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يناقش خطة استمرار استكمال أعمال الترم الثاني

لن نتهاون.. الأوقاف تكشف عقوبات عدم التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح

مصر للطيران تطير اليوم إلى 25 وجهة دولية.. ميلانو وأمستردام أبرز الوجهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مصرع 3 عمال وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

«عمرها ما بتكبر».. سر جمال شعر شريهان

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

اشربوا سوايل في السحور.. الأرصاد تحذر من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ثالث أيام رمضان

استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات.. أول رد لتل أبيب بعد الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ