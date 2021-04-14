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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين: محاولات السعي إلى استقلال تايوان محكوم عليها بالفشل

الصين
الصين

دعت الصين مجددا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء إلى التوقف عما وصفته بـ إرسال إشارات خاطئة لقوى استقلال تايوان" أو محاولة احتواء الصين من خلال قضية "تايوان". 


وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة (مجلس الوزراء) ما شياو قوانغ -في تصريح اليوم /الأربعاء/ - "إنه مع العزم الراسخ والقدرة القوية لـ 4ر1 مليار صيني لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين، فإن أي محاولة لاحتواء الصين بقضية تايوان أو الاعتماد على القوة العسكرية للسعي إلى ما يسمى بـ"استقلال تايوان" محكوم عليها بالفشل". 


وأضاف قوانغ أن الولايات المتحدة تتحدث عما يسمى بـ "التهديد العسكري الصيني" وواصلت إرسال إشارات خاطئة لقوى "استقلال تايوان"، ما يعكس "نوايا شريرة"، معتبرا أن "بعض السياسيين في الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني يبالغون في تقدير قوتهم ويسعون إلى ما يسمى بـ "استقلال تايوان" من خلال الاعتماد على الدعم الأجنبي، وأن هؤلاء الأفراد سيواجهون بالتأكيد عواقب أفعالهم في الوقت المناسب".

الصين الولايات المتحدة الامريكية استقلال تايوان أمريكا بكين

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