سوريا.. مسلحون يغتالون مدنيا شرقي حلب

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال مدني وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حسبما أفادت قناة "حلب اليوم".

وقالت القناة إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار بشكل مباشر على المدعو ماجد يوسف الرجب، في شارع النوفتيه بمدينة الباب شرق حلب، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار في فبراير الماضي، على الشرطي “أحمد عماد الشاوي”، وطفله البالغ من العمر 6 سنوات، في شارع الكورنيش بمدينة الباب، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي بين الحين والآخر تفجيرات لسيارات ودراجات نارية مفخخة، بالإضافة إلى العبوات الناسفة وعمليات الاغتيال.