روسيا توافق على إجراء تجارب سريرية للقاحين مضادين لكورونا بين المصابين بالسرطان

أجازت وزارة الصحة الروسية للمتطوعين المصابين بأورام سرطانية المشاركة في تجربة اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا (أبي فاك كورونا) و(كوفيفاك) لتقييم فعاليتها.



وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - إلى أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لهذين اللقاحين جارية حاليا لتقييم فعاليتهما وسلامتهما، مؤكدة أنه لا يمكن إجراء تعديلات على تعليمات الاستخدام الطبي للقاحات ضد فيروس كورونا فيما يتعلق بمرضى السرطان إلا بعد الانتهاء من الدراسات بمشاركتهم وكذلك تقييم النتائج.



وشددت وزارة الصحة الروسية على أنه وفقا لبيانات المركز العلمي لخبرة المنتجات الطبية التابع لوزارة الصحة، فإن مسألة تأثير اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا على مسار السرطان لم تتم دراستها بشكل كاف.



يشار في هذا الصدد إلى أن التجارب السريرية للقاح المضاد لكورونا (سبوتنيك V) بين المصابين بالسرطان في روسيا بدأت في مارس الماضي.. وقال ألكسندر جينتسبيرج مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة (غاماليا) في موسكو، إنه بحسب نتائج البحث لا توجد موانع لمرضى السرطان لتحصينهم بهذا اللقاح إلا في حالات العلاج الكيماوي.