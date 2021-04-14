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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%27 انخفاضا في مصابى حوادث الحريق من المدنيين عام 2020

حوادث الحـريق في
حوادث الحـريق في مصر- صورة أرشيفية

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عــدد حـوادث الحريق عـــلى مستوى الجمهورية بلــغ  51963 حادثـة عام 2020، مقابل 50662 حادثة عـــام 2019 بنسبة زيـادة قدرها 2.6%.   

 

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء 14 أبريل 2021 لحوادث الحـريق في مصر عام 2020.


وأوضح البيان أنه وفقاً للحــالة الجنائية، يأتى الإهمال فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بـ 26182 حـادثة بنسبة 50.4%، يليــه الحــريق العـــارض بـ 24857 حادثة بنسبة 47.8%، ثم الحريق العمــد بـ 924 حادثة بنسبــة 1.8% خلال عام 2020.


وذكر أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلــة - شمـاريخ - إلخ ..." بنسبة 56.8%، والماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بنسبة 20.3%، والاشتعال الذاتي بنسبة 12.2%، والمواقد والأفران والغلايات بنسبة 5%، وحرائق الغازات بنسبة 5.4%، وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.3% من إجمالي مسببات الحريق.


وجاءت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 48.8%، تليها المبانى السكنية بنسبة 28.6%، وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية نسبة 0.1 %.


وتأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بـ6887 حادثة بنسبة 13.3%، تليها محافظة الجيزة بـ 3836 حادثة بنسبة 7.4%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بـ 75 حادثة بنسبة 0.2% من إجمالى حوادث الحريق.


وسجل شهـر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق بنسبة 11.3%، يليه شهر يونيو بنسبة 9.7%، وأخيراً شهر ديسمبر بنسبة 6.3% وهــي الأقل عـلى مستوى الأشهر من إجمالي حوادث الحريق.

وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 199 متوفى عام 2020 مقابل252 متوفى  عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21% عـــن عام 2019، وبلغ عدد المصابين 878 مصابا عام 2020 مقابل 1203 مصابين عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 27% عن عام 2019.

 

 


 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حوادث الحـريق عدد الحرائق حريق السجائر

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