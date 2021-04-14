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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزارة التموين توضح مواعيد العمل الخاصة بالمخابز في شهر رمضان ولستعدادات وزارة التموين

المخابز
المخابز

كشف عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، مواعيد العمل الخاصة بالمخابز خلال شهر رمضان وإستعدادات وزارة التموين، قائلا: وزير التموين أصدر تعليمات بجميع المحافظات بفتح المخابز من الساعة ال8 حتى الساعة 5.


وأضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك بعض المخابز الاستثنائية التى سيتم فتحها حتى الساعة ال9 مساءا، موضحا أن ذلك وفقا لمدير المديرية والمنطقة والكثافة السكانية بالمنطقة.


وتابع أنه يتم إنتاج الخبز طبقا لمواصفات معينة، حيث تم عمل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة لكل مديرية، بالإضافة إلى الحملات المستمرة على المخابز وتكثيفها، وإنتاج الخبز طبقا للمواصفات وأن يكون صالح للإستخدام.


وأكد أن المعارض الخاصة بالوزارة مستمرة ومفتوحة دائما، لافتا إلى أنه يوجد 27 معرض رئيسي بجميع المحافظات، و47 معرض فرعى، بجانب القوافل التى تجوب شوارع مصر، والسلاسل التجارية المشتركة معهم.


وأشار إلى أن هناك أسعار بالمجمعات بتخفيضات من 18 إلى 28%، بجانب ضخ كمية جديدة من الخضروات بأقل من الأسواق، بالإضافة إلى الكوبونات التى يستطيع المواطن من خلالها صرف السلع الغذائية طبقا لإحتياجاته الأساسية.
 

المجمعات الإستهلاكية وزارة التموين شهر رمضان مواعيد عمل المخابز

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