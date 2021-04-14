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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمي شعرك المصبوغ بهذه النصائح

كيف تعتني بشعرك المصبوغ طبيعيا؟

الشعر المصبوغ
الشعر المصبوغ

الشعر المصبوغ، لم يعد تلوين الشعر يقتصر الآن على التعرض للشيب. هناك طرق عديدة لاستخدام صبغة الشعر لتغيير مظهر الشعر. يعتبر الصالون المنتظم للمسات الشعر باهظ الثمن ويستغرق وقتًا طويلاً ويسبب أيضًا تلفًا للشعر، لذلك كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن نصائح للعناية بالشعر المصبوغ فى المنزل.

 

نصائح للعناية بالشعر المصبوغ في المنزل


 

انتظري دائمًا لمدة ثلاثة أيام قبل غسل الشعر المصبوغ حديثًا

لا تغسل الشعر لمدة 72 ساعة بعد صبغ الشعر بخلاف ذلك ؛ سوف يغسل لون الشعر بسهولة. إن المعالجة الكيميائية المطبقة على صبغ الشعر تترك دائمًا بشرة الشعر مفتوحة وعرضة للتلف.

 

استخدمي دائمًا الشامبو الواقي للألوان
 

يلعب الشامبو الذي يستخدمه الشخص دورًا مهمًا في الحفاظ على لون الشعر من فقدان حيويته. عندما يغسل الشخص شعره بانتظام ، فإنه يستخدم شامبو مُركب للشعر المصبوغ. يحمي الشعر ويوازن درجة الحموضة الطبيعية للشعر. يحافظ الشامبو الآمن على اللون دائمًا على لون الشعر ويضمن عدم تلاشي الشعر بسرعة. كما أنها تحتوي على مكونات مغذية تصلح شعرك وتجدده. تجنب استخدام الشامبو الذي يحتوي على مكونات غير حساسة مثل الكحوليات والكبريتات لأنها تجرد الشعر من الرطوبة واللون.

 

اغسلي الشعر المصبوغ بالشامبو بشكل أقل

 

غالبًا ما يؤدي غسل الشعر الملون إلى تلاشي اللون وتصبغه. كما أن الغسل المتكرر يزيل الزيوت الطبيعية من الشعر ويتركه بلا حياة. اغسلي شعرك كثيرًا لمنع الشعر من فقدان اللون.
 

استخدمي دائمًا شامبو جاف

 

استخدم دائمًا شامبو جاف آمن على الألوان لامتصاص الأوساخ والشحوم التي تتخلص من اللطخة والقذارة دون تجريد لون الشعر بسبب كثرة استخدام الشامبو لتخزين اللون الطبيعي للشعر.

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