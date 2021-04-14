من مسلسل "ملوك الجدعنة".. أحدث ظهور لـ مصطفي شعبان

نشر الفنان مصطفي شعبان عبر خاصية الإستوري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة.

و ظهر مصطفى شعبان فى الصورة من مسلسله “ملوك الجدعنة”.

المسلسل تم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.

«ملوك الجدعنة» بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

وتوفي الفنان يوسف شعبان قبل شهور إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مشاهده في المسلسل حيث نقل إلى المستشفى ليتوفى بعدها بأيام عن 89 عاما.