بحضور وزير الخارجية.. أفريقية النواب تجتمع اليوم لدراسة بيان الوزارة

تعقد لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اجتماع اليوم بحضور وزير الخارجية سامح شكري ، و يشهد الاجتماع اليوم دراسة ما جاء في ملف الوزير بخصوص الشان الافريقي.

كان مجلس النواب قد استمع لبيان وزير الخارجية ٢٦ يناير الماضي ، واكد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته بمجلس النواب في يناير الماضي أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي وتتعنت في ملف سد النهضة.

وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020 وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.

وأضاف: "نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع".

وأوضح أن "مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة؛ لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية".