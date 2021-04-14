مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات .. يقدم موقع "صدى البلد" هذه الخدمة لقرائه للتسهيل عليهم وتوفير جهد وعناء البحث عبر شبكة الانترنت

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان المغرب في تمام الساعة 6:22 ،أما أذان العشاء في تمام الساعة 7:43 ، أذان الفجر : 3:59، أذان الظهر 11:56 ، أذان العصر 3:30



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

وقت الشروق 5:34 ص

موعد آذان الظهر 12:00

موعد آذان العصر 3:36

موعد آذان المغرب 6:27 م

موعد آذان العشاء 7:48 م.

مواعيد الصلاة في المنصورة

صلاة الفجْر 3:56

الشروق 5:28

صلاة الظُّهْر 11:55

صلاة العَصر 3:30

صلاة المَغرب 6:22

صلاة العِشاء 7:44

مواعيد الصلاة في الزقازيق

صلاة الفجْر 3:57

الشروق 5:28

صلاة الظُّهْر 11:54

صلاة العَصر 3:30

صلاة المَغرب 6:21

صلاة العِشاء 7:42



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:55

وقت الشروق 5:25 م

موعد آذان الظهر 11:51 م

موعد آذان العصر 3:26 م

موعد آذان المغرب 6:18 م

موعد آذان العشاء 7:38 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:52 ص

وقت صلاة الشروق 5:19 ص

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:25 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:03

وقت صلاة الشروق 5:27 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد آذان العصر 3:19

موعد آذان المغرب 6:12 م

موعد آذان العشاء 7:27



مواعيد الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر 4:12

الشروق 5:44

صلاة الظُّهْر 12:11

صلاة العَصر 3:47

صلاة المَغرب 6:39

صلاة العِشاء 8:01 PM

دعاء الرسول عند الإفطار

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

- دعاء الإفطار عند أهل البيت

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.