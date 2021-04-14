عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات

صدى البلد

 مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 رمضان في القاهرة وجميع المحافظات .. يقدم موقع "صدى البلد" هذه الخدمة لقرائه للتسهيل عليهم وتوفير جهد وعناء البحث عبر شبكة الانترنت

مواعيد الصلاة في القاهرة 
أذان المغرب في تمام الساعة 6:22 ،أما أذان العشاء في تمام الساعة 7:43 ، أذان الفجر : 3:59، أذان الظهر 11:56 ، أذان العصر 3:30


مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:02 ص
وقت الشروق 5:34  ص
موعد آذان الظهر 12:00
موعد آذان العصر 3:36
موعد آذان المغرب 6:27 م
موعد آذان العشاء 7:48 م.  

مواعيد الصلاة في المنصورة
صلاة الفجْر 3:56 
الشروق 5:28 
صلاة الظُّهْر 11:55 
صلاة العَصر 3:30 
صلاة المَغرب 6:22 
صلاة العِشاء 7:44

مواعيد الصلاة في الزقازيق 
صلاة الفجْر 3:57 
الشروق 5:28 
صلاة الظُّهْر 11:54 
صلاة العَصر 3:30 
صلاة المَغرب 6:21 
صلاة العِشاء 7:42 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:55
وقت الشروق 5:25 م
موعد آذان الظهر 11:51 م
موعد  آذان العصر 3:26 م 
موعد آذان المغرب 6:18 م
موعد آذان العشاء 7:38  م.         
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:52 ص
وقت صلاة الشروق 5:19 ص
وقت صلاة الظهر 11:43 
موعد صلاة  العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:25 م.      

مواقيت الصلاة فى أسوان  
وقت صلاة الفجر 4:03
وقت صلاة الشروق 5:27 ص
وقت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد آذان العصر 3:19
موعد آذان المغرب 6:12 م
موعد آذان العشاء 7:27     

مواعيد الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 4:12 
الشروق 5:44 
صلاة الظُّهْر 12:11 
صلاة العَصر 3:47 
صلاة المَغرب 6:39 
صلاة العِشاء 8:01 PM

دعاء الرسول عند الإفطار

دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان، هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".

- دعاء الإفطار عند أهل البيت

وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء مواعيد الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في المحافظات اذان المغرب

ترشيحاتنا

تعرف على قيمة زكاة الفطر في رمضان 2021 وضوابطها الشرعية

روسيا تستدعي السفير الأمريكي.. وتحذره بالرد الحاسم حال فرض بلاده عقوبات جديدة

3 ظواهر فلكية متميزة في السماء بدءا من بعد غد

تأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. تعاون في توريد الأخشاب ببن وزارتين.. تفاصيل

قرار جمهوري بتجديد تعيين صالح عبد الرحمن رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نصائح مهمة لتفادي النعاس أثناء القيادة في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

قرار عاجل من اتحاد اليد بشأن نهائى الدوري بين الأهلي والزمالك

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

مصرع 3 عمال وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي بيراميدز ويطالب بمعاقبة الأهلي

قد يلحق بالقمة.. بشرى سارة من رئيس اللجنة الطبية بشأن محمد الشناوى

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ