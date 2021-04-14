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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إرتفاع صاروخي في سعر البيتكوين تخطى حاجز الـ 62 ألف دولار

عملة BITCOIN
عملة BITCOIN

وصل سعر عملة بيتكوين BITCOIN، مرة أخرى إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ارتفع سعر العملة المشفرة الأولى بنسبة 3.4٪ في اليوم، بعد أن سجل رقما قياسيا تخطى حاجز الـ 62 ألف دولار لأول مرة، خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء. 

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، نمت قيمة العملة المشفرة "بيتكوين" في الموجة الأخيرة صعودها يوم الثامن من أبريل الجاري، بقيمة تبلغ أكثر من 7 آلاف دولار.

 

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ويأتي الرقم القياسي الجديد في القيمة السوقية للعملة الرقمية كأحدث ارتفاعا لها في عام 2021، حيث نما سعر البيتكوين قبل ساعات من إدراج Coinbase التاريخي في بورصة ناسداك المقرر لها في اليوم الموافق 14 من أبريل.

وستكون Coinbase أول منصة أمريكية عامة للعملات المشفرة في التاريخ، وقبل الاكتتاب العام، نشرت الشركة بياناتها المالية للربع الأول من عام 2021، ووفقًا للوثائق، بلغت إيرادات الموقع للربع 1.8 مليار دولار؛ وبلغت الأرباح نحو 800 مليون دولار، في الوقت نفسه، في عام 2020، حصدت المنصة أرباحا طائلة بلغت 322 مليون دولار فقط.

وخلال منتصف شهر مارس المنصرم، تجاوزت عملة "بيتكوين" حاجز الـ 60 ألف دولار، مدفوعة بخطوة تيسلا لشراء 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية لميزانيتها العمومية، ولكنها انخفضت بعد ذلك بشكل كبير بما يصل إلى 51 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن بعض الشركات الأمريكية، بدأت بالاستثمار في البيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم، في ظل صعودها المستمر منذ بداية العام الجاري، والتي يتم استخدامها كاستثمار ووسيلة دفع جديدة، من بينها  ماستركارد وتيسلا، وبنك BNY Mellon.

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