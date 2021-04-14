إزالة إشغالات وباعة جائلين فى حملة مكبرة بالأقصر

قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وبمشاركة الرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بمدينة الأقصر.

واستهدفت الحملة شوارع حى جنوب (شارع التليفزيون والمدينة المنورة وشارع الوليد والاسعاف وموقف ارمنت)، وتم إزالة العديد من إشغالات الباعة الجائلين والتي تعوق سير المواطنين والحركة المرورية، بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشطيبات محل تجاري بجوار مدرسة أبو بكر التجريبية، صادر عنه قرارات إيقاف الأعمال لمخالفتة شروط الترخيص.

شارك بالحملة رجال مجلس مدينة الأقصر ( مساعد رئيس المدينة وحي جنوب والمتابعة الميدانية ومدير العلاقات العامة وقطاع النظافة بالحي وحملة المعدات الثقيلة)

وأسفرت الحملة عن تحرير ٣١ محضر إشغال، ١١ محضر بائع متجول، ٧ نظافة عامة، ٣ مقهى تقدم الشيشة والتحفظ على عدد ٩ شيشة، و ٢٢ تصالح كمامات و٢٧ مضبوطات متنوعة، و٥٩ ازالات ادارية.