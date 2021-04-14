محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لدعم القرى والمراكز بتكلفة 6 ملايين جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شهدت المحافظة العديد من الافتتاحات والتطوير وخاصة في مجال الكهرباء بتكلفة استثمارية 6 ملايين و231 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وذلك نظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية شاملة في كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تعددت جهود قطاع الكهرباء لإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، والتي شملت إحلال وتجديد أم سن المقابر، الغربي والصغرى، الحلافي، الفيروز الدرملي، أبو شبانه، أم سن الجرن ب 94عموداً بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 408 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد 21محولاً المركز الطبي، عبد الجواد رجب، فتح الله شويل، أحمد رجب، موسى بهجت، الحجر البحري، جورج خير1، راشد بسنديون، الصاوي، الوحدة البيطرية، السيد رجب، المحرقة، عربان، أحمد سليمان، شمشيرة، البحر3، شمشيرة، الكبانية، الزاوية، الرميلى العاطل ب 471عموداُ و 16449كم موصلات معزولة بمركز ومدينة فوة بتكلفة 2 مليون و75 ألف جنيه، وإحلال وتجديد5 محولات حسان، المستشفى، المدارس، عواض، حنس ب 107عموداً بمركز ومدينة قلين بتكلفة 417 ألف جنيه، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.

وأوضحت غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، أعمال توسعات وإحلال وتجديد بقطاع الكهرباء لدعم القرى والمراكز، والتي تضمنت إحلال وتجديد 5 محولات بمحلة موسى التدعيم، العمدة، البحر، وسط البلد ب 262 عموداً و 50كم موصلات معزولة بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة مليون و 770الف جنيه، وإحلال وتجديد 3محولات 62 الواطية، 63 العليا، 76 المنصور 95 عموداً و 3كم موصلات معزولة بقرى الحامول بتكلفة 459 ألف جنيه، وإحلال وتجديد أبو العمائم بالحوه ب22 عموداً بمركز ومدينة بيلا بتكلفة 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 6 محولات هشام مغازي، الثمانين، أبو ديك، عبد العال، الطواشي، الريس، ب 153 عموداً و 12. 207كم موصلات معزولة بقرى شمال دسوق بتكلفة 952 ألف جنيه، لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.