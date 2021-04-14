شاهد .. مدينة أميركية تنصب فوانيس رمضان في شوارعها

عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية" تقريرا بعنوان، مدينة أمريكية تنصب فوانيس رمضان فى شوارعها.



ووفقا للتقرير، نصبت مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي تمثالا كبيرا لفانوس رمضان، لتكون أول مدينة أمريكية تقوم بذلك فى الموسم الرمضانى لهذا العام.



وحفل التنصيب حضره عمدة المدينة وأعضاء المجلس البلدى، حيث أنها كانت فرصة للتذكير بالدور الهام التى تلعبه الجالية العربية والإسلامية فى المجتمع الأمريكي وفق مراقبين.



وقال عمدة باترسون، إنه فى العام الماضى لم تتح لهم الإحتفال برمضان نظرا لتفشي فيروس كورونا، متابعا : "نأمل لجميع الذين يقودون تلك الرحلة الروحية السلام أن يقضوا بعض الوقت مع عائلتهم وألا يكونوا وحدهم لهذا الشهر".