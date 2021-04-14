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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيدة استغلت عملها باحدى الجمعيات بسوهاج للاستيلاء على اموال المواطنين

ضبط متهمة
ضبط متهمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

 

 تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق .

 

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام (سيدة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بإستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية المشار إليها كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من  (5) مقترضين ، وإختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها ، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة جمعية النصب على المواطنين المال العام الإختلاس

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