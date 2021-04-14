النائب أحمد الطيبى يقدم اقتراحا لرصف وإنارة حي طرة والمعادي بالقاهرة

قدم النائب أحمد الطيبى عضو مجلس النواب اقتراحا برغبة للحكومة عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن رصف وإنارة حى طرة والمعادى بمحافظة القاهرة.

وأوضح النائب أحمد الطيبى في طلبه أن المعادى وطرة تعانى بشكل عام من عدم رصف وانارة معظم شوارع الدائرة و أدى ذلك لمعاناة الأهالي القاطنة بحى المعادى و حى طرة منذ سنوات طويلة لم يتم النظر لهذه الدائرة بالرغم من انها من اكبر الدوائر في مصر التي بها مدارس خاصة و حكومية و باصات وأهالي غير قاطنين في الدائرة و لكنهم يأتوا إلينا لتوصيل أولادهم الى هذه المدارس و أيضا يعانون اشد المعاناة من الطرق المؤدية الى هذه المدارس.

وقال النائب "الطيبى" أن عددا كبيرا من الشوارع مطلوب رصفها وإنارتها منها ( شارع الجولف / شارع النادي الجديد / شارع المزرعه بنيركو / شارع الثلاثين بزهراء المعادي ، شوارع منطقه منشيه المصري ، شارع مدينه الوحدة خلف خير زمان ، شارع مصر حلوان الزراعي بطره ، ، شارع المدبح، شارع الجبانات الرئيسي ، شارع معهد أمناء الشرطة ) ، مطالباً بإدراجها ضمن خطة العام الجارى لسرعة البدء في الرصف و الانارة للرغبة الشديدة من الأهالي برفع المعاناة عن كاهلهم.