عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أحمد الطيبى يقدم اقتراحا لرصف وإنارة حي طرة والمعادي بالقاهرة

مجلس النواب
مجلس النواب

قدم النائب أحمد الطيبى عضو مجلس النواب اقتراحا برغبة للحكومة عملاً بحكم المادة (133) من الدستور،   والمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن رصف وإنارة حى طرة والمعادى بمحافظة القاهرة.

وأوضح النائب أحمد الطيبى في طلبه أن المعادى وطرة تعانى بشكل عام من عدم رصف وانارة معظم شوارع الدائرة و أدى ذلك لمعاناة الأهالي القاطنة بحى المعادى و حى طرة منذ سنوات طويلة لم يتم النظر لهذه الدائرة بالرغم من انها من اكبر الدوائر في مصر التي بها مدارس خاصة و حكومية و باصات وأهالي غير قاطنين في الدائرة و لكنهم يأتوا إلينا لتوصيل أولادهم الى هذه المدارس و أيضا يعانون اشد المعاناة من الطرق المؤدية الى هذه المدارس.

وقال النائب "الطيبى" أن عددا كبيرا من الشوارع مطلوب رصفها وإنارتها منها ( شارع الجولف / شارع النادي الجديد  / شارع المزرعه بنيركو / شارع الثلاثين بزهراء المعادي ، شوارع منطقه منشيه المصري ، شارع مدينه الوحدة خلف خير زمان ، شارع مصر حلوان الزراعي بطره ، ، شارع المدبح، شارع الجبانات الرئيسي ، شارع معهد أمناء الشرطة ) ، مطالباً بإدراجها ضمن خطة العام الجارى لسرعة البدء في الرصف و الانارة للرغبة الشديدة من الأهالي برفع المعاناة عن كاهلهم.

طرة المعادي اقتراح برغبة رصف انارة

ترشيحاتنا

تبدأ من 176 ألف جنيه .. أسعار فئات شيري اريزو 5 موديل 2021| صور

أولى ضحايا النووي.. لماذا تتخلص اليابان من مياه مفاعل فوكوشيما المشعة في المحيط؟

حظر الظهور في الإعلام ونشر القرارت على مواقع التواصل .. قرارات جديدة من وكيل الأزهر

أول تعليق من المصري الذي تسبب في القبض على مجرم هارب بأمريكا ووزارة الهجرة تتواصل معه

إعرف قيمة الجمارك على السيارات المستورده من الخارج وفقا للقانون

تعرف على قيمة زكاة الفطر في رمضان 2021 وضوابطها الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

قرار عاجل من اتحاد اليد بشأن نهائى الدوري بين الأهلي والزمالك

مصرع 3 عمال وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي بيراميدز ويطالب بمعاقبة الأهلي

الحكومة: المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ