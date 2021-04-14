السوبيا وشهر رمضان.. عوامل تاريخية وثقافية.. تعرف عليها

يبدع المصريون دائما فى اختيار مشروبات وماكولات بعينها فى مناسبات مختلفة مثل شهر رمضان الكريم، الذى يتميز ببعض المشروبات التى ترتبط بهذا الشهر الفضيل منذ عقود طويله لما لها من نتائج ايجابية فى تعويض العطش الشديد طوال ساعات الصيام، وقد اشتهر المسلمون منذ عقود طويله فى صناعة السوبيا خاصة خلال شهر رمضان ولعل هذا الارتباط بين السوبيا وشهر رمضان له عوامل تاريخية وأخرى ثقافية نستعرضها في هذا التقرير.

وعن تاريخ دخول السوبيا فى مصر فتتعدد الأقاويل والروايات فمنها أنه تم التعرف علي هذا المشروب منذ عصر المماليك وتم اختراعه في أوقات الشدة حيث كان بيت المال لا يكفي المحتاجين ، فكانت حصة الفرد من الدقيق تقل وتزيد السمن والسكر والأرز وكانت الهند تبعث الجزية جوز هند وتوابل وهنا تمت لأول مرة صناعة السوبيا ، ثم عرفته ربات البيوت وبعده إلي الباعة ثم انحصر بعد ذلك كمشروب للأغنياء فقط في الوقت الذي قل فيه الأرز من بيت المال.

وفى رواية ثانية حققها ابن الأثير أن السوبيا معروفة بهذا الاسم منذ القدم فقد جاء في (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير : في حديث ابن عمر ذكر "السوبية" وهي بضم السين وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء تحتها نقطتان على انها نبيذ معروف يتخذ من الحنطة، وكثيرا ما يشربه أهل مصر .

وفى رواية أخرى أن مشروب السوبيا عرف منذ أكثر من خمسين عامًا بين العائلات في جدَّة ومكَّة المكرَّمة، واشتهرت بإعداده عائلات جداويَّة ومكاويَّة معروفة توارثت سرها، ومن أبرز تلك العائلات عائلة الخشة، وعائلة الخضري، وعائلة الحسيني.

ومن بعد صلاة عصر كل يوم خلال شهر رمضان تصطف طوابير الزبائن أمام البسطات الشعبيَّة والمحلات التي تقوم ببيع مشروب "السوبيا" بكافة أنواعه، كما أصبح كثيرون يتهافتون على شرائه في السنوات الأخيرة، ما دعا البعض الآخر إلى التسويق له وبيعه للناس في الطرق العامَّة وداخل الأحياء، لتكون مصدر رزق لهم خلال رمضان.

وقد تجاوزت شهرة "السوبيا" مدن جدَّة ومكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، لتصل إلى كافة المدن السعوديَّة.