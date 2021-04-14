فليك: فريقنا لم يكن محظوظا أمام باريس سان جيرمان

قال هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ الالماني، إن فريقه لم يكن محظوظا أمام باريس سان جيرمان، وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.



وقال فليك عقب الإقصاء من دوري الأبطال:«خسرنا التعادل في مباراة الذهاب، مع كل الفرص التي أضعناها، الهدف الثالث الذي سجلوه كان مهما، 2-2 في لقاء الذهاب كانت ستصبح نتيجة جيدة».



وأضاف:«الليلة افتقرنا إلى بعض الحظ في الدقائق الأخيرة، خاصة لـ ساني الذي كان في وضع جيد أمام المرمى وفضل التمرير على التسديد».



وأكمل:«فريقنا يتمتع بمستوى رائع في آخر 30 متراً، لكن باريس سان جيرمان دافع عن نفسه بشكل جيد للغاية، وكما في مباراة الذهاب لم نكن أقوياء بما يكفي لنكون حاسماً، فقد افتقرنا إلى اللمسة الأخيرة».



وأتم:«لم نكن محظوظين لأننا افتقدنا أيضا بعض اللاعبين المهمين، لكن علينا قبول ذلك وتهنئة باريس سان جيرمان على التأهل».



وودع بايرن ميونخ مسابقة دوري الأبطال، على يد باريس سان جيرمان الذي وصل لنصف النهائي.