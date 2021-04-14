الخضرة وبرمبال وبرج مغيزل الأشهر.. محافظ كفر الشيخ يكشف مشروعات تطوير قرى مطوبس

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس وعددها 18 قرية و187 تَابِعًا، ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، رصف الطرق بالأسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالأنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، وإقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرهم من الخدمات.



ومن بين تلك القرى قرية الخضرة ستشهد عدد من المشروعات منها مشروع الصرف الصحي، وأعمال تكاسي وتبطين ترعة الخليج برمبال، وإنشاء مشروع تشغيل الشباب مركز تجميع وتصنيع الألبان، وتطوير الجمعية الزراعية محطة رافع صرف صحي، وأعمال رصف وطوب انترلوك، ومد خطوط مياه ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، ومد خدمة الغاز الطبيعي، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي.

وتشهد قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إقامة مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات معالجة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل المشروعات التي تشهدها قرى مركز مطوبس إقامة المحطة الشمالية لتغذية قرى الخريجين وقرى بر بحري حتى البرلس والمنطقة الصناعية، بالإضافة لإنشاء محطة المعالجة زغلول، لخدمة قرى الخريجين، وبرج مغيزل ووقف قبلي ووقف بحري وبريدعة والبصراط وخليج قبلي وخليج بحري وبرمبال ومعدية مهدي ومنية المرشد وعزب الغرب.

أما قرية برمبال ستشهد العديد من المشروعات الخدمية إقامة مجمع خدمي ويضم وحدة محلية، ومكتب تأمينات، ومكتب توثيق، ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف (A. T. M)، وتكاسي وتبطين ترع برمبال الخليج، وأعمال رصف وتركيب انترلوك بشوارع القرية، كما ستشهد القرية إنشاء وتطوير المدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية والمعهد الديني، وتطوير شبكة مياه الشرب، وتطوير شبكة الكهرباء، وتطوير وتحسين خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي ومد خط الغاز الطبيعي.

كما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إقامة مشروعات خدمية ضمن مبادرة حياة كريمة منها توسعات بمحطة مياه الشرب بمنية المرشد وكوم دميس وتوسعة محطة مياه الشرب الشمالية بمركز مطوبس، وتم إدراج عدد من العمليات لتحسين تحسين خدمة مياه الشرب بالوحدة المحلية بقرية منية المرشد وتشمل شارع النادي، وشارع البنك، وأبو يوسف، وحمام، والحنطور، وكوم دميس، والجاهل، وأبو علام، وقندبولة، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى بني بكار بن بكار البحرية، وطلمبات الهوكس والشعراوي، وعوض الله، والحسيني زغلوك، وعبد اللطيف سعيد، والنواصرية، والست شفيقة هانم، وأحمد طوليس، وسعد جعفر، وإبراهيم الشال، وسعد شكر، وتجميع بدر، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بأرض جمعية استصلاح الأراضي، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خط الريف.



كما أعلن محافظ كفر الشيخ، عن عملية تحسين مياه الشرب بقرى القلي، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد العربي، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى وقف بحري وتوابعها، وعملية تحسين الشرب بقرية برج مغيزل وتوابعها، وتحسين مياه الشرب بقرية الجزيرة الخضراء، وعملية تحسين مياه الشرب بقرية برنبال وتوابعها، والقشاشي، والروس، والزورات والمعالقة والخص، وأبو عقادة، وتحسين مياه الشرب بقرى قومسيون غرب وتوابعها، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خليج قبلي وتوابعها، وعملية تحسين مياه الشرب بمنطقة كوم دميس وتوابعها.



أما قرية ابيانه ستشهد العديد من المشروعات الخدمية، منها إقامة مجمع خدمي ويضم جمعية زراعية، وتضامن اجتماعي، ومكتب تأمينات، ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف (A. T. M)، وإنشاء مركز شباب وملعب خماسي، وتكاسي وتبطين الترع بالقرية، وأعمال رصف وتركيب انترلوك بشوارع القرية، وإنشاء وتطوير مدارس الابتدائي الإعدادي، وتطوير شبكة مياه الشرب، وتطوير شبكة الكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي.

وقرية السخاينة تشهد أعمال الصرف الصحي، وسيتم إقامة عدد من المشروعات الخدمية منها إنشاء مدرسة إعدادي، استكمال الصرف الصحي، وأعمال الرصف وصيانة ورفع كفاءة شبكة المياه، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي ومد خدمة الغاز الطبيعي.

وستشهد قرية اليسرى مجمع خدمي ويضم مكتب بريد، مكتب تأمينات، ومكتب ضرائب عقارية، ومكتب تضامن اجتماعي، وماكينات صرف (A. T. M)، وقرية الجزيرة الخضراء فتم تسليم محطة خان جني للشركة المنفذة، وستشهد إقامة مجمع خدمي ويضم وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب تأمينات، شهر عقاري، ماكينات صرف (A. T. M) إضافة إلى توسعة وتطوير مدرسة التعليم الأساسي، وإنشاء مركز شباب، وتطوير الوحدة البيطرية، وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، وتحسين شبكة المياه وكذلك صيانة ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية، ومد خط الغاز الطبيعي، وإنشاء مجزر آلي، ومد خطوط الاتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة للتحول الرقمي.

كما ستشهد قرية قومسيون شرق عدد من المشاريع منها الجارية، أعمال تدبيس الرافد الدولي الرياض مطوبس، وأعمال إنشاء رافد أبو الروس فوه، وأعمال إنشاء كوبري، وستقام عدد من المشاريع بالقرية منها مشروعات الصرف الصحي، وإنشاء مدارس تعليم أساسي البرانسة، وإنشاء مدرسة صناعية بنات، وإنشاء محطة معالجة صرف صحي (بعزبة الفار، وإنشاء مركزي شباب وملعب خماسي، وإنشاء مكتب بريد بالعظمة، وإنشاء وحدة بيطرية بالعظمة، وإنشاء مجمع خدمي.

كما ستشهد قرية السيد البدوي مجمع خدمي على مساحة 500 ويضم وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب تأمينات، شهر عقاري، مكتب بريد كما ستشهد توسعة وتطوير مدرسة التعليم الأساسي إنشاء مركز شباب على مساحة (1500م)، تطوير الوحدة البيطرية.

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