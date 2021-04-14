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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. العثور على أسلحة خلال مداهمات أمنية في بغداد

العثور على أسلحة
العثور على أسلحة خلال مداهمات أمنية في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، أمس، تنفيذ عمليات تفتيش في منطقتي شهداء السيدية والشرطة الخامسة بالعاصمة بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن بيان لقيادة الشرطة الاتحادية أن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش في منطقة "الشرطة الخامسة" ب‍بغداد، وتم العثور خلالها على بندقيتين نوع كلاشنكوف، و6 مخازن بندقية كلاشنكوف، ومخزن بندقية أسطواني و360 إطلاقة بندقية".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، الثلاثاء، القبض على "شبكة إرهابية" في نينوى كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وقالت الهيئة في بيان إن قوة من الحشد الشعبي اعتقلت الثلاثاء شبكة إرهابية في نينوى كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في المدينة.

وأضافت أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء القبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية أمنية محكمة تمكنت من خلالها من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال".

وتم تسليم المطلوبين الستة للجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية، بحسب البيان.

واول أمس الإثنين، وجه وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، خلال تفقده الشريط الحدودي ضمن قاطع الفرقة السادسة، بضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل ومنع التهريب وتسلل "العناصر الإرهابية".

وفي السياق، قال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن "قيادة القوة الجوية تقوم منذ أكثر من 20 يوماً بتوجيه ضربات استباقية بطائراتها لتدمير خلايا داعش وكذلك مضافاتهم"، مبيناً: "ما نقوم به الآن في سلسلة جبال حمرين وفي ديالى وفي الانبار وفي جنوب غرب كركوك هو عمليات استباقية ضد التنظيمات الارهابية، لمعرفتنا أنها ستحاول خلال شهر رمضان القيام ببعض الأعمال".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

العراق بغداد اسلحة مداهمة الشرطة

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