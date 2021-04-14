حملات مكبرة بشوارع الزقازيق لضبط الكافتريات والتكاتك المخالفة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ، و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية ، و المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية " مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة – شرطة المرافق – الإدارة العامة للمرور – مباحث المركز – حي أول وثان الزقازيق) وأسفرت الحملة عن تشميع ٢ كافتريا مخالفة ومصادره ٢٥ شيشه بمنطقه إمتداد طلبه عويضه لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الحمل برفع الإشغالات المخالفة فتم التحفظ على ٣٥ كرسي وترابيزه و ١٧ عروق خشبيه كما تابعت الحمله إلتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقرره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة من مصادره (٥) تكاتك مخالفه لخطوط السير و تغريم اصحابها الغرامه الفوريه المقررة.

وعلي جانب آخر، قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن الحسينية وفاقوس، يرافقه فريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالحسينية وفاقوس.

وأكد أنه بدأت الحملة بالمرور علي المنشآت الغذائية بالحسينية، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان ومخبز بلدية، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام ٦ طن و ٧٥٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن "ملح ومخلل"، حيث تم ضبط ٣ طن و ٤٠٠ كجم لسوء التخزين، وإعدام ٣ طن و ٣٥٠ كجم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٤ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الحسينية.

كما قام وكيل الوزارة، يرافقه مدير الإدارة الصحية بفاقوس وفريق مراقبة الأغذية بالمرور علي المنشآت الغذائية بفاقوس، تم خلالها ضبط ٢ مخزن للمواد الغذائية بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويوجد بداخله حشرات زاحفة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقهما لما يمثلاه من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط أكثر من ٣٢ طن أغذية مخالفة لسوء التخزين، عبارة عن ٢١ طن ٩٦٠ كجم أرز ، وعدد ٥٢٢ زجاجة خل، بوزن ٤٦٩ لتر، ١٠ طن و ٢٠٠ كجم مكرونة، وتم سحب ٣ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة فاقوس.

وأكد الدكتور هشام مسعود ،علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية علي الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.