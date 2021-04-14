عمال يعثرون على طفل حديث الولادة وسط أكوام القمامة في منية النصر

عثر عدد من عمال الخردة اليوم الأربعاء، على طفل حديث الولادة ملقى وسط القمامة أمام مغسلة تحيا مصر بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.



وكان آخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر يفيد بعثور عدد من عمال الخردة علي طفل لقيط حديث الولادة، عمره ساعات وسط القمامة أمام مغسلة تحيا مصر بقرية الرياض دائرة المركز .



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين ان الطفل مازال حيا، وتم نقله بمعرفة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.