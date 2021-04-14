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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. كافيار تصنع iPhone 12 Pro من هياكل سفن الفضاء.. أوبو تعلن رسميا عن هاتفها الجديد Oppo A35

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
 

باهظة الثمن.. كافيار تبيع نسخ من iPhone 12 Pro مصنوعة من هياكل سفن الفضاء الشهيرة
 

قدمت شركة تصنيع الملحقات الروسية الشهيرة كافيار Caviar، تشكيلة مبتكرة من هواتف آيفون ضمن  مجموعة جديدة تسمى قاهري الفضاء Space Conquerors، تكريما لـ "رواد الفضاء".

 

لحماية بيانات المستخدمين.. سامسونج تطلق رسميا هاتف Galaxy Quantum 2 بتقنية التشفير الكمي
 

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتفها التي تدعم تقنية التشفير الكمي تحت عنوان Galaxy Quantum 2، وهو يعد ثاني الهواتف المزودة بمجموعة شرائح أمان QRNG من أجل حماية بيانات المستخدمين الحساسة، والذي يأتي خلفا لإصدار العام الماضي، Galaxy A Quantum.

 

أوبو تعلن رسميا عن هاتفها الجديد Oppo A35.. صور
 

أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا عن هاتفا ذكيا جديدا، وهو يعد من أحدث إصدارات الشركة الصينية ضمن سلسلة الهواتف المنخفضة المواصفات (A)، ويقدم هاتف Oppo A35، المواصفات ذاتها المتوفرة بهاتف A15s، الذي تم إطلاقه في الهند في شهر ديسمبر الماضي.

 

إرتفاع صاروخي في سعر البيتكوين تخطى حاجز الـ 62 ألف دولار
 

وصل سعر عملة بيتكوين BITCOIN، مرة أخرى إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ارتفع سعر العملة المشفرة الأولى بنسبة 3.4٪ في اليوم، بعد أن سجل رقما قياسيا تخطى حاجز الـ 62 ألف دولار لأول مرة، خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء. 

 

بخطوات سهلة.. طريقة زيادة عدد المتابعين على إنستجرام

 

يعد إنستجرام Instagram، أحد أبرز منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وتتمتع المنصة المملوكة لشركة "فيسبوك" بقوة مهيمنة تجعلها من أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في العالم لنشر الكثير من الأخبار وتبادل الصور ومشاركة المنشورات، وأيضا مكانا رائعا للحصول على الإلهام والانتشار.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا اخبار العلوم والتكنولوجيا أوبو

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