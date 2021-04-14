وزير الأوقاف: الحقن بلقاح كورونا في نهار رمضان لا يبطل الصوم

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أخذ لقاح كورونا بطريق الحقن لا يبطل الصوم المفروض في رمضان كما أنه لا يبطل صوم النوافل أو التطوع في غير رمضان ، ولا يؤثر في صحة أي منهما على الإطلاق ، فهو داخل في باب حُقن التداوي المشروعة التي لا تبطل الصوم ولا تعد من المفطرات ، ولا يوجد أي حرج في أخذ اللقاح حَقْنًا في نهار رمضان .

من ناحية أخرى أعلن وزير الأوقاف أنه سيتم تكريم أفضل المديريات أداء في رمضان , وذلك بصرف مبلغ خمسين ألف جنيه لقيادات أفضل مديرية (أ) أداء في رمضان على مستوى الجمهورية , وثلاثين ألف جنيه لأفضل مديرية (ب) أداء في رمضان على مستوى الجمهورية , وعشرين ألف جنيه لأفضل اثنين من القياديين "ممتازة أو عليا أو إشرافية" بالديوان بواقع عشرة آلاف جنيه لكل واحد منهما .



من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و مسجدين بعد صيانتهما وترميمها وإعادة تأهيلهما بإجمالي 37 مسجدًا، على مستوى الجمهوريه ، وذلك يوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة وترميمًا .