تضامن الغربية : توزيع لحوم 20 عجل بلدى على الأسر الأكثر احتياجاً

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، ذبح وبدء توزيع لحوم 20 عجل بلدى على الأسر الأكثر احتياجاً فى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وجاء ذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر ، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم ، وذلك بدعم من جمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وأشارت المديرية ، إلى أن توزيع اللحوم سيستمر طوال شهر رمضان، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة التابعة للمديرية داخل المحافظة.