الزراعة : إنتاجنا لم يتأثر وأسعارنا لم تزد رغم جائحة كورونا..تفاصيل

نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق مستقبل الثروة الحيوانية فى مصر فى ظل المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر تطبيق زووم والذى شارك فيها الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور محسن شكرى مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بالأكاديمية، ولفيف من العلماء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية.

أوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتخذ عدة إجراءات من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، من خلال مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية وفى مجال الثروة الحيوانية.

و أوضح طارق سليمان أن المشروع القومى للبتلو قد بدأ فى منتصف 2017 بـــ 100 مليون جنيه، وتم إضافة 400 مليون جنيه خلال عامى 18، 19 ثم تم إضافة 4,6 مليار جنيه خلال عام 2020 وحتى مارس 2021، ليصبح إجمالى المخصص للمشروع القومى للبتلو الأن 5,1 مليار جنيه، وقد تم تمويل 4 مليارات جنيه لتربية وتسمين 272 ألف رأس ماشية إستفاد منها 25 ألف مستفيد من صغار المربين والمزارعين..

كما تم تفعيل بروتوكول رباعى بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والبنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنيه لتدبير عجول مستوردة سريعة النمو محسنة وراثياً لصغار المربين ضمن المشروع القومى للبتلو لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتقليل الفجوة الاستيرادية، وقد شاركت مؤسسة مصر الخير فى المشروع كأحد الجمعيات الأهليه التى تتمتع بشبكات تواصل واسعة مع صغار المربين.

وأضاف سليمان أنه في إطار رؤية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تحقيق أقصى استفادة من اصول الوزارة ، تم بالفعل الاستفادة من المنشآت غير المستغلة برفع كفاءتها على أعلى مستوى علمى وتقنى وتحويلها من أماكن غير مستغلة إلى أماكن عالية الإنتاجية .

وأوضح أن وزير الزراعة قد أطلق برنامج وطنى للتحسين الوراثى وتمصير السلالات الأجنبية مع المحلية، للحصول على سلالات مصرية عالية الإنتاجية متأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصريه.

وأشار سليمان الى إهتمام القياده السياسية غير المسبوق بمراكز تجميع الألبان والتى تم إدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى مع تبسيط إجراءات التمويل والإستثناء من الشكل القانونى، وموافقة البنك الزراعى على مد أجل سداد القرض إلى 8 سنوات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمه لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية وبأسعار أقل، وجودة أفضل، وفترة ضمان أطول، وأشار إلى توجيه فخامة رئيس الجمهوريه بتحمل الدوله تكاليف الحصول على شهادة الجودة والإعتماد الدوليه لمراكز تجميع الألبان التى يتم تطويرها والتى تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن وزير الزراعة قد وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان نموذجيه جديده تابعة للوزاره فى المناطق التى يتمركز فيها أعداد من صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، على أن تكون نموذج يحتذى به لأصحاب مراكز تجميع الألبان .

وأضاف أننا فى بداية عام 2020 توقعنا إنتاجنا من اللحوم الحمراء 52%، ولكن بنهاية العام وفى ظل المشروعات القومية التى تقدمها الدوله والوزاره زاد إنتاجنا المحلى من اللحوم الحمراء إلى 58% ومن المتوقع أن يصل إلى 65% عام 2025.

وأكد سليمان أننا لا نستورد إلا ما يفى باحتياجاتنا، ولا نصدر إلا ما يزيد عن احتياجاتنا.



وفى مجال الثروة الداجنه، أوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أننا نحقق ما يزيد عن نسبة 98% من الدواجن، و100% من بيض المائدة، وقد تم تسجيل مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنه المعزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمه العالمية للصحة الحيوانيه OIE فى يونيه 2020، وبالفعل صدرنا العديد من منتجاتنا الداجنه المختلفه للعديد من الدول بعد توقف دام أكثر من14 سنة.

كما صدر القرار الجمهورى 139 لسنة 2020 بإعتماد 9 مناطق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن زحام الوادى والدلتا.

وأشار إلى بروتوكولين تعاون تم توقيعهم مع البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن، لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق وما يترتب على ذلك من أثار تختص بتقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد الإقتصادى.



وقد تم توفير كافة العناصر المساعدة على نجاح تلك المشروعات متمثلة فى الحصر الدقيق والشامل وقد أصبح لدينا لآول مره خريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة على مستوى الجمهورية، مع تبسيط وتيسير اجراءات إصدار تراخيص تشغيل كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى، وكذلك تكثيف المتابعه والتفتيش والمرور المفاجىء على صناعة وتداول الأعلاف، ووضع باركود على مدخل كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ليسهل متابعتها.

وأكد سليمان أنه خلال جائحة كورونا لم تتأثر انتاجياتنا ولم تزيد أسعارها كما هو فى العديد من الدول، وأوضح أن القطاع عمل على ثلاثة محاور بالتوازى لمجابهة جائحة كورونا، محور يخص العاملين بالقطاع والحفاظ عليهم، ومحور يخص المتعاملين مع القطاع من المربين والمنتجين فقد تم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى وتفعيل وسائل التواصل الإلكترونى للحفاظ على التباعد الاجتماعى، أما المحور الثالث فهو متعلق بكافة الشحنات الوارده إلى البلاد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه، والحمد لله لم تسجل حالة واحدة كورونا بسبب أى من الشحنات الواردة من الخارج ‏.