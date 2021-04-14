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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب يشيد بالتزام رواد المساجد فى شهر رمضان بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

وجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولجميع القيادات ومديرى المديريات وإدارات الاوقاف على مستوى الجمهورية على المتابعة الميدانية من وزارة الأوقاف المستمرة خلال أداء صلاة قيام شهر رمضان المبارك.

كما وجه " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم التحية القلبية لجميع المصلين من رواد مساجد الله خلال شهر رمضان المعظم لاداء صلاة التراويح مشيداً بالتزام جميع المصلين بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النائب السيد شمس الدين لقد كنت فى قمة السعادة خلال متابعتى على اول يومين من شهر رمضان المعظم بما ظهر من اداء فى قمة الالتزام من المصلين وتأكيد وزارة الاوقاف بان هذا الأمر يؤكد الوعي الكبير من المصلين ويعكس ثقافة الشعب المصري ، وهو ما أكدته جميع المديريات ، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا في غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة.

وأعلن النائب السيد شمس الدين اتفاقه التام مع تأكيد وزارة الاوقاف أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

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