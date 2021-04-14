عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. غرفة دبي تستعرض دور الطاقة النظيفة في تعافي الاقتصادات الخضراء

غرفة تجارة وصناعة
غرفة تجارة وصناعة دبي

أكد خبراء ومختصون في مجال البيئة والاستدامة والاقتصاد الأخضر شاركوا في ندوة افتراضية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً أن أزمة جائحة كوفيد-19 قد ساهمت بتسريع التحول نحو الاقتصادات الخضراء على المستوى العالمي حيث توقع الخبراء ازدياد الطلب على الطاقة المتجددة والنظيفة خلال السنوات القادمة.

وجاءت الندوة الافتراضية ضمن سلسلة حوارات 360 التي أطلقتها غرفة دبي العام الماضي بهدف إتاحة الفرصة لمجتمع الأعمال للاستفادة من تجارب وخبرات المختصين والخبراء والشركات في دبي حيث حضر الفعالية أكثر من 80 مشاركاً من 17 دولة.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي وستيفن جوبيرت عضو مجلس إدارة مجلس أعمال الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور فولكمار بفلوغ نائب رئيس اقتصاديات الطاقة في شركة "سيمينز" والدكتور شهاب البرعي شريك في "استراتيجي أند".

ولفت المتحدثون في مداخلاتهم إلى ان الحكومات والقطاع الخاص كان لهم دور القيادة في تبني العقود الخضراء في حين أدى الإغلاق والقيود التي فرضت بسبب الجائحة إلى انخفاض ملحوظ في انبعاثات الكربون ، مشيرين إلى أن الدعم الذي كان يستهدف في السابق الاستثمارات في مجال النفط والغاز بات اليوم يستخدم لحلول الطاقة النظيفة مما يخلق فرصاً للشركات الراغبة بتقديم حلولها المبتكرة في الأسواق الأمر الذي سيسرع من تحول الدول نحو الطاقة النظيفة.

وضرب المتحدثون مثالاً على دولة الإمارات التي تستثمر في الاقتصاد الدائري وتخلق فرص عمل جديدة ونمواً اقتصادياً في حين تبرز دبي كنموذج رائد في التنقل الكهربائي من خلال اعتمادها على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.

وحدد المتحدثون في الندوة الحاجة إلى إتاحة الفرصة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في قطاع الطاقة والحاجة إلى لعب القطاع الخاص دوراً أكبر في تطوير الاقتصادات الخضراء في المنطقة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
 

غرفة تجارة وصناعة دبي مجال البيئة الاقتصاد الاخضر جائحة كوفيد الطاقة المتجددة العلاقات الدولية

ترشيحاتنا

بعد ظهور شريهان عقب غياب ٢٠ عاما .. اعرف حكاية سيارتها | صور

مصير بيع الحيوانات حية.. قرار جديد من منظمة الصحة العالمية عن الأسواق

ليست الصلاة ولا الصيام.. تعرف على العبادة الوحيدة التي أمر الله بالاكثار منها

أبرز أفكار بوكس رمضان للمتزوجين والمخطوبين

إصابة سمير حلبية رئيس النادي المصري بفيروس كورونا

لغز في إعلان محمد صلاح تكشفه صحيفة بريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

الوزراء يكشف عن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا .. ومد ساعات العمل بمراكز اللقاحات حتى الـ 10 مساء

حال انسحاب الزمالك.. أحمد مجاهد يعلن مفاجأة بشأن أزمة قمة الشباب

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

السعودية تسجل 929 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

بعد تحذير الحكومة.. تعرف على عقوبة أصحاب المقاهى المخالفة

حادثة مرعبة .. انقلاب سفينة ضخمة في عرض البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ