26 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التداول.

وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة و متواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

اقرا أيضا

محافظ بورسعيد يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي



وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.