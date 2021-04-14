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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة محطة رفع صرف صحي في كوم حماده

محافظ البحيرة يعلن عن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية كفر زيادة

صورة ديوان عام محافظة
صورة ديوان عام محافظة البحيرة

 

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٥٣٢ م٢ تبرع أحد المواطنين الواقعه بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة.

ويأتي ذلك إستجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

جاري إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى  واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك. 

كما أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٧٠٠ م٢ تبرع أحد المواطنين الواقعه بحوض المشايخ بقرية كوم الفرج بناحية الغيتة مركز أبو المطامير.

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

وجاري إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى  واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك. 

ويذكر أن أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توسعة و إقامة  3 مدارس.

 علي النحو التالي:-

- توسعة مدرسة إبتدائية علي مساحة ٥٢٥ م٢ الواقعة بحوض النميري بناحية بطورس مركز أبو حمص.

- إقامة مدرسة تعليم أساسي علي مساحة ٢١٠٦ م٢ الواقعة بحوض الشيخ سليم رقم /3  قسم ثان بناحية بريدان مركز أبو حمص.

- إقامة مدرسة النحاس علي مساحة ١٠٥٠ م٢ الواقعة بحوض برية أبيس نمرة ٣ بناحية أبيس المستجدة مركز كفر الدوار

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على تلك المشروعات، حيث أنها من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦

جاري إنهاء نقل الملكية لصالح التربية والتعليم واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك. 

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محافظ البحيرة البحيرة مركز كوم وزير الزراعة مركز كوم حمادة اخبار المحافظات

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