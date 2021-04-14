فى أول رد فعل برلمانى .. نائب: محمد رمضان أساء للفن المصرى ويجب محاكمته

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب ، من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد محمد رمضان ، على خلفية الفيديو الذى نشره محمد رمضان بالتصوير داخل حمام سباحة وهو يرمي عدد كبير من الدولارات ، ردا على قرار المحكمة بتغريده ٦ مليون جنية بسبب الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

وتساءل " زين الدين "، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى قائلاً : لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التى يرتكبها محمد رمضان ؟، ولماذا لم تتخذ قراراً ضده فى واقعة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر ؟ وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد أن أنصف القضاء المصرى الطيار الموقوف ؟ .

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ، إن محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى ، معرباً عن أسفه الشديد فى أن محمد رمضان أطلق على نفسه “ نمبر وان “ ثم قام بعمل فيديو مستفز جدا للشعب المصرى العظيم ، وظهر محمد رمضان "قاعد على راحته في البسين "، ويقوم وللأسف الشديد يرمى الفلوس والدولارات في المياه.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى ، مؤكداً ان غالبية أفلام محمد رمضان تتضمن كل مافيه مخالفات صارخة للقيم والاخلاق المصرية.