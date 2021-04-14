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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تطعيم 2524 مواطناً بلقاح كورونا في دمياط

صدى البلد

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط ، استقبال المواطنين لتلقي تطعيم لقاح كورونا، حيث وصل إجمالي أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة دمياط إلى 2524 مواطنًا . 

ومن جانبه صرح الدكتور كمال سلامة مدير مركز القلب والجهاز الهضمي، بأن مركز القلب والجهاز الهضمى يواصل استقبال المواطنين، حيث تلقي اليوم  99 مواطنا اللقاح، ووصل أعداد المتلقين لتطعيمات المضادة لفيروس كورونا إلى 2524 في مواطناً.

وأكد سلامة حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضه للإصابة، لافتة إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى المستشفيات، ليتم بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتى بدأت الشهر الماضية.

وأشار إلى أن مركز القلب والجهاز الهضمى يتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

 

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