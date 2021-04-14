الأردن.. بدء حملة التطعيم ضد كورونا في العقبة

انطلقت اليوم الأربعاء، في محافظة العقبة، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للمواطنين والعاملين في الشركات والمؤسسات، ضمن حملة شاملة تشرف عليها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال محافظ العقبة محمد الرفايعة، في تصريح صحافي إن الحملة انطلقت من خلال ثمانية مراكز تطعيم متخصصة بالإضافة إلى مركز العقبة الصحي الشامل معززة بكوادر طبية بالتعاون مع مديرية صحة المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة حتى تغطية مدينة العقبة والمناطق التابعة لها في وادي عربة والقويرة والديسي وادي رم.

بدوره، بين مفوض السياحة والاقتصاد في السلطة شرحبيل ماضي أن الحملة بدأت اليوم بتطعيم العاملين في منظومة الموانئ، وهي مستمرة حتى الوصول إلى مدينة خالية وآمنة من كورونا، مبينا أن رفع نسبة التطعيم في العقبة ستسهم بعودة القطاعات السياحية والتجارية والصناعية في المدينة إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا.

وفي سياق آخر ذكر ‏وزير الصحة الأردني فراس هواري أن قدرات المملكة بلغت على تطعيم من 50 لـ 60 ألف شخص يوميا. وأشار ‏وزير الصحة الي ان انتشار الموجة الثالثة من كورونا في البلاد واردة ويتم التخطيط لها بحسب تصريحات وزير الصحة.