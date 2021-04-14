تحرير 4 محاضر لمحال تجارية بدمياط تبيع لحوما مصنعة فاسدة

محافظة دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى ، حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم لضبط الأطعمة واللحوم الفاسدة والغير صالحة لاستهلاك الآدمي في اطار متابعه الأسواق والمحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر و والدكتور احمد صيام مفتش بادارة التفتيش بالاشتراك مع السيد سلامة مفتش اول بالرقابة التموينية .

أسفرت الحملة عن ضبط 40 كجم لحوم عجالي مذبوحة خارج المجازر الحكومية و58 ك كبدة منتهية الصلاحية و٩ ك من السمان واجنحة الدجاج و تم تحرير 4 محضر وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الازم.

تأتى الحملة في اطار الحملات التموينية والتفتيشية التى تقوم بها محافظة دمياط لضبط الأسواق ومحتكرى السلع وكذلك ضبط الأطعمة الفاسدة واللحوم الحية والمصنعة والغير صالحة لاستهلاك الآدمى.

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