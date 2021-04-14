في أول أيام رمضان.. ضبط سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في أسواق البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

في السياق نفسه نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية أسفرت عن الآتي :-

- تحرير 15 محضر عرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

- ضبط 5 محلات جزارة لعرضها للبيع لحوم مكشوفة

-ضبط 32 قرص جبنة رومي زنة القرص 12 كجم متغيرة الصفات الطبيعية، كما تم ضبط 12 صفيحة أجبان زنة 20 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وينتشر بها العفن وذلك بمخزن تنعدم به الشروط الصحية.

- ضبط 39 كرتونة أدوية بيطرية يتم تعبئتها بمركز تعبئة ادوية بيطرية غير مرخص بأسماء تجارية غير مرخص لها باستخدامها.

- ضبط 25 كرتونة بودرة دهان الوميتال زنة الكرتونة 25 كجم مجهولة المصدر بمركز توزيع دهانات غير مرخص.

- ضبط 100 زوج من الاحذية الرياضية ومدون عليه ماركات رياضية عالمية وغير مصحوب بالمستندات الدالة علي المصدر.

- ضبط 2 تجار تموين قاموا بالاستيلاء على سلع تموينية مدعمة والتصرف فيها من رصيد المحل بعد القيام بالجرد الأول بمبلغ 41500 والثاني بمبلغ 20000 جنيه.

- ضبط 25 باكتة سجائر مستوردة محظور تداولها ومجهولة المصدر .



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