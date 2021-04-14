رغم مرور 34 عام .. صورة تكشف سر جمال شريهان بعد عودتها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة للفنانة شريهان والتى عادت الى الشاشة بعد غياب 19 عاما من خلال إعلان لأحدى شركات الاتصلات.

وقارن الجمهور المحب للفنانة شريهان بين ظهورها الجديد فى الإعلان باستعراضاتها الشخيرة فى عام 2021 وظهورها فى احد أعمالها بالفوازير والتى تم تنفيذها فى عام 1987 وهو ما يعنى مرور 34 عاما على الصورتين.

كما علق البعض على ظهور شريهان ومقارتنها بالظهورها فى الفوازير حيث أكد البعض انها مازالت تحتفظ برونقها وجمالها رغم الصعوبات التى مرت بها فى حياتها سواء الحادث الشههير الذى كان ان يقضى على حياتها أو مرضها بالسرطان.

شريهان

خطفت الفنانة شريهان الأنظار إليها من خلال ظهورها فى إعلان لاحدى شركات الاتصال والذى تقاضت فيه 2 مليون دولار.

وظهرت شريهان فى الإعلان تجسد معاناتها فى الحياة وخاصة الأزمات التى مرت بها.

وجسدت شريهان هذه المعاناة من خلال استعراض راقص وخاصة فترة تعرضها الى حادث أليم بعد اصطدامها بسيارة وكذلك جسدت فترة مرضها بالسرطان.

بعد محاولات استمرت أكثر من عام، نجحت إحدى أهم شركات الاتصالات فى مصر بالتعاقد، مع الفنانة شريهان، للظهور فى حملاتها الإعلانية فى رمضان المقبل، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.

وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التى أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام من دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

كما اشترطت شريهان، على الشركة، أن توافق على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهد الحملة الإعلانية قبل عرضها وتوافق عليها، الإعلان تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسي.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة شريهان كان بطولتها لفيلم «العشق والدم» مع فاروق الفيشاوي، ويتسابق بعض الفنانين على الظهور في إعلانات شركات الاتصالات نظرًا للمقابل المادى الكبير الذى يحصلون عليه، إضافةً إلى تعلق الجمهور بهذه الحملات الإعلانية.

وكانت الفنانة شريهان هنأت جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك بعد تحقق الرؤية بواسطة اللجان الشرعية بدار الإفتاء وإعلان يوم الثلاثاء أول أيام الصيام.

ونشرت شريهان صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة:‏ ‬‏رمضان كريم.

علقت المطربة ياسمين على أول ظهور للفنانة شريهان في أحد الإعلانات الرمضانية بعد غياب 19 عاما.

ونشرت ياسمين على صورة لـ شريهان من الإعلان وعلقت قائلة " ‏‪حمدالله عالسلاااااااااامة في ناس شيفاها مش فاهمة الإعلان..الأغنية بتتكلم عن التحدي وقرصات الحياة .. والمخرج عمل أعظم حاجة ممكن تعبر عن كلام الأغنية، وهي قصة حياة شيريهان .. وإنها كانت صغيرة وشقية وعندها أحلام والدنيا كانت واخداها لغاية ما عملت حادثة كبيرة جدا وأثرت فى عمودها الفقري

وتابعت " ولكن بعد العمر ده رجعتلنا اهي قوية وجميلة ..زي العسل زي ماهي ..يارب يديها العمر ويحفظها لأهلها وحبايبها يارب".