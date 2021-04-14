بعد اعترافهم وتمثيلهم للجريمة.. حبس المتورطين فى قتل وحرق عجوز الزيتون



جريمة بشعة شهدتها منطقة الزيتون ، بعد أن استعان نقاش بآخرين لسرقة سيدة عجوز وعندما استشعرت السيدة بوجود أشخاص حاولت الاستغاثة الا أنهم قتلوها ، و أضرموا النيران فى جسدها لإخفاء معالم جريمتهم .

ونجح رجال المباحث فى كشف ملابسات الجريمة وضبط المتورطين وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرضهم على النيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن اعترفوا بجريمتهم .

ووسط حراسة أمنية مشددة وحضور ممثل عن النيابة ، قام الجناة بتمثيل دور كلا منهم فى الجريمة داخل مسرح الحادث وتم التحفظ على أدوات الجريمة .

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم الزيتون يفيد ورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة جارتهم مقتولة ومتفحمة .

على الفور تم توجيه قوة أمنية بإشراف اللواء محمد عبدا لله نائب مدير مباحث القاهرة إلى مكان البلاغ وتم العثور على جثة متفحمة وبها آثار ذبح " 84 سنة " ، ووجود بعثرة فى محتويات شقتها مما يؤكد أن دافع الجريمة هو السرقة .

وكشفت التحريات أن نقاش استعان ب3 آخرين لارتكاب الجريمة بعد علمه أن المجني عليها تقيم بمفردها لديها أموالا ، تم ضبط المتهمين الأربعة المتورطين فى الحادث وبحوزتهم 1500 جنيه حصيلة واقعة السرقة ، واعترفوا بكيفية ارتكابه الحادث .