تحت رعاية وزير التعليم العالى.. جامعة أسيوط تنظم ملتقى مصر الحضارة

تنظم جامعة أسيوط ملتقى مصر الحضارة تحت رعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، د. طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أن الملتقى يتم بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، وبإشراف د. شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويتم تلقى أعمال الطلاب خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 20 مايو القادم، ويهدف الملتقى لنشر قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالقومية المصرية لدى طلاب الجامعات المصرية استثمارا للروح الطيبة التى بثتها الاحتفالية المصرية الكبرى لموكب المومياوات فى نفوس كل المصريين، وتعظيم ربط الجامعات المصرية وطلابها بكل مفردات التنمية والبناء، وربط الشباب بتاريخ مصر العريق.

ويضم الملتقى مسابقات لأفضل فيلم تسجيلى وثائقى عن الحضارة المصرية القديمة، وأفضل بحث طلابى عن رؤية الشباب المصرى لاستثمار التاريخ المصرى القديم فى الدعاية لمصر والترويج لقضاياها، وأفضل عمل أدبى (شعر فصحى، شعر عامى، مقال، قصة قصيرة)، وأفضل مبادرة طلابية تعبر عن ابتكار الطلاب لأفكار قابلة للتنفيذ لتعزيز الانتماء والولاء الوطنى لدى الطلاب، وأفضل بوستر فنى من تصميم الطلاب لروح الحضارة المصرية القديمة، بالإضافةإلى أفضل أغنية وطنية.

وأضاف د. طايع أن فعاليات الملتقى تتضمن تنظيم احتفال ختامى خلال النصف الثانى من شهر مايو، وسيتم تقديم جوائز مالية وشهادات تقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.