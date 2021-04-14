سقوط لص سرق هاتف طفل بالإكراه بعين شمس

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط لص سرق هاتف محمول طفل بعين شمس.

تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من شخص، مقيم بدائرة القسم قرر بتضرره من أخر لقيامه باستيقاف نجله ، والاستيلاء منه على هاتف محمول كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه شخص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة و الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

