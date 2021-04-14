العراق يصدر أحكام بإعدام 5 إرهابيين ينتمون إلى داعش



أفادت قناة 218 العراقية، بأن محكمة جنايات الكرخ في العراق أصدرت حكما بالإعدام شنقا على 5 إرهابيين ينتمون إلى داعش.





وأضافت القناة أن أحدهم يدعى عمار مهدي الجبوري،وتم الحكم عليه وفقًا لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحةالإرهاب ، وللبيان الصادر عن «مجلس القضاء»، والذي ذكر فيه أن المدان «كان قياديا بتنظيم داعش، وشارك في العديدمن العمليات الإرهابية التي اعترف بها في التحقيق.





وفى بيان آخر منفصل لمجلس القضاء العراقي أعلن عن إصدار محكمة جنايات محافظة صلاح الدين، أحكاما بالإعدام بحق 4 إرهابيين مدانين بتفجير سيارة مفخخة في مدينة تكريت.





وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي إن "قيادة القوات الجوية تقوم منذ أكثر من 20 يوماً بتوجيه ضربات استباقية بطائراتها لتدمير خلايا داعش.





وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاداجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.