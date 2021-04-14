إنفوجراف قرارات الوزراء اليوم

خلال اجتماع اليوم مجلس الوزراء وافق على ..

اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي خاص ببرنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية

الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الأفريقي لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية

-الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الأفريقي لزيادة الخاصة لرأس مال البنك وأداة اكتتاب مصر

- إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمدينة نصر لاستخدامها في إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس للمترو .

- تخصيص قطعتى أرض أملاك دولة لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ببني سويف والمنيا.

- الموافقة على طلب محافظة المنيا التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً في مساحة 2500 فدان لصالح احدى شركات التنمية الزراعية.

- توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل عدد الكنائس والمباني إلى 1882

- تخصيص قطعة الأرض المقام عليها نادي أسوان الرياضي، لصالح النادي ذاته، بالإيجار الإسمي.